Uzman Çavuşların Mağduriyeti Görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uzman Çavuşların Mağduriyeti Görüşüldü

Uzman Çavuşların Mağduriyeti Görüşüldü
14.01.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atanamayan Uzmanlar Derneği, Saadet Partisi ile uzman çavuşların memuriyete geçiş sorunlarını ele aldı.

(ANKARA)- Atanamayan Uzmanlar Derneği Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Atanamayan Uzmanlar Derneği Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyetle Saadet Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. Görüşmede, görev süreleri sona eren uzman çavuşların memuriyete geçiş sürecinde yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Dernek Başkanı Mustafa Gündeşli, memuriyet atama haklarının kanunlarla güvence altına alınmasına rağmen uzun süredir bu haklarını kullanamadıklarını ifade etti. Yaşanan durumun ciddi bir mağduriyete dönüştüğünü belirten Gündeşli, konunun çözümü için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Gündeşli, özellikle terörle mücadelede en ön safta görev yapmış uzman çavuşların, görevlerinin ardından sahipsiz bırakıldığını vurgulayarak, "Canı pahasına görev yapan meslektaşlarımız bugün yasal hakları olmasına rağmen kamu görevlerine atanamıyor. Bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise güvenlik güçlerinin haklarının korunmasının bir vefa borcu olduğunu ifade etti. Arıkan, terörle mücadelede görev almış personelin yaşadığı sorunların görmezden gelinemeyeceğini belirterek, konunun Meclis gündemine taşınması ve kalıcı çözümler üretilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Görüşmede, uzman çavuşların memuriyete geçiş sürecinde karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için yapılabilecek yasal düzenlemeler de değerlendirildi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzman Çavuşların Mağduriyeti Görüşüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:48
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:44
Görenler tanıyamadı Fred’in yeni imajı gündem oldu
Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:59
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:59:38. #7.11#
SON DAKİKA: Uzman Çavuşların Mağduriyeti Görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.