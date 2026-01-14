Uzman Çavuşların Mağduriyeti Görüşüldü

(ANKARA)- Atanamayan Uzmanlar Derneği Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Atanamayan Uzmanlar Derneği Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyetle Saadet Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. Görüşmede, görev süreleri sona eren uzman çavuşların memuriyete geçiş sürecinde yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Dernek Başkanı Mustafa Gündeşli, memuriyet atama haklarının kanunlarla güvence altına alınmasına rağmen uzun süredir bu haklarını kullanamadıklarını ifade etti. Yaşanan durumun ciddi bir mağduriyete dönüştüğünü belirten Gündeşli, konunun çözümü için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Gündeşli, özellikle terörle mücadelede en ön safta görev yapmış uzman çavuşların, görevlerinin ardından sahipsiz bırakıldığını vurgulayarak, "Canı pahasına görev yapan meslektaşlarımız bugün yasal hakları olmasına rağmen kamu görevlerine atanamıyor. Bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise güvenlik güçlerinin haklarının korunmasının bir vefa borcu olduğunu ifade etti. Arıkan, terörle mücadelede görev almış personelin yaşadığı sorunların görmezden gelinemeyeceğini belirterek, konunun Meclis gündemine taşınması ve kalıcı çözümler üretilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Görüşmede, uzman çavuşların memuriyete geçiş sürecinde karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için yapılabilecek yasal düzenlemeler de değerlendirildi. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.