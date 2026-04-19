Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzman isimden dikkat çeken uyarı: Zekâ çevreyle şekilleniyor

19.04.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, çocuk gelişiminde çevresel faktörlerin büyük rol oynadığını belirterek erken yaşta ekran kullanımından aile içi iletişime kadar birçok kritik konuda çarpıcı uyarılarda bulundu.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda sunucu Metin Aydın’ın konuğu olan Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, çocuk gelişimi ve eğitimine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Eren, zekânın yalnızca kalıtımsal olmadığını, çevresel faktörlerin en az yüzde 40 oranında etkili olduğunu vurgulayarak ailelerin çocuk yetiştirme sürecinde bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle erken yaşta maruz kalınan uyaranların çocukların gelişiminde belirleyici olduğunu belirten Eren, ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

ERKEN YAŞTA EKRAN KULLANIMI VE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Çocukların gelişim sürecinde teknoloji kullanımına dikkat çeken Eren, 3 yaşından önce telefon ve tablet kullanımının konuşma geriliğine yol açabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra ebeveynlerin çocuklarla kurduğu iletişimin de büyük önem taşıdığını belirten Eren, işaret zamirleri yerine detaylı ve açıklayıcı konuşmanın çocukların kelime haznesini ve zekâ gelişimini olumlu yönde etkilediğini dile getirdi. Ayrıca masal anlatmaktan ziyade kitap okumanın çocukların kitapla daha güçlü bir bağ kurmasına katkı sağladığını vurguladı.

ÇOCUKLARIN KEŞFETMESİNE İMKÂN TANINMALI

Eren, çocukların sorularına doğrudan cevap vermek yerine onların keşfetmesine fırsat tanınması gerektiğini ifade ederek, bu yaklaşımın öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini söyledi. “Hayal kurma” ve “icat çıkarma” gibi ifadelerin çocukların yaratıcılığını sınırlayabileceğini belirten Eren, yaratıcılığın bir araya gelmesi zor unsurları birleştirebilme cesareti olduğunu vurguladı. Çocukların bir gösterge unsuru olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Eren, onların birey olarak desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

“EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR” MESAJI

Programda en dikkat çeken vurgulardan biri ise eğitimin temeline ilişkin oldu. Eren, “Çocuk ailenin gölgesidir, eğitim önce anne ve babadan başlar” diyerek aile ortamının çocuk üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çekti. Çocuğun karakterinin, davranışlarının ve bakış açısının büyük ölçüde aile içinde şekillendiğini ifade eden Eren, ebeveynlerin bu süreçte örnek davranışlar sergilemesinin kritik önemde olduğunu söyledi.

Psikoloji, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:23:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.