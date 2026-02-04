Uzun Çarşı Nisan'da Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Uzun Çarşı Nisan'da Yeniden Açılıyor

04.02.2026 11:19
Hatay'da deprem sonrası yeniden inşa edilen Uzun Çarşı, nisan ayından itibaren esnafa teslim edilecek.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle yeniden inşa edilen Uzun Çarşı'daki iş yerleri, nisan ayından itibaren etap etap hak sahibi esnafla buluşturulacak.

Kahramanmaraş merkezli 3 yıl önceki depremler, merkez Antakya ilçesinin en önemli ticaret merkezlerinden tarihi Uzun Çarşı'ya da zarar verdi.

Afet nedeniyle çok sayıda dükkanın yıkıldığı çarşıda, işletmeleri ayakta kalan ya da onarım çalışmalarını tamamlayan esnaftan bazıları bir süre faaliyetlerine devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentte ticari hayatın canlanması için tarihi çarşıyı ayağa kaldıracak yeniden inşa projesini başlattı.

Bazı dükkanların kullanılamaz hale geldiği çarşıdaki diğer iş yerleri de geçen yıl eylülde kontrollü şekilde yıkıldı.

Esnaf geçici çarşıya taşındı

Esnafın mağduriyet yaşamaması için Haraparası Mahallesi'nde 374 dükkandan oluşan geçici prefabrik çarşı oluşturuldu.

Proje kapsamındaki 1102 iş yerinin inşası devam ederken esnafın da prefabrik dükkanlarda müşterileriyle buluşması sağlandı.

"Ziyaretçilerin hayranlıkla gezdiği bir mekan olacak"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin kentteki konutlar ve tarihi yapıların yanı sıra Uzun Çarşı'da da ciddi hasara neden olduğunu söyledi.

Uzun Çarşı'nın eskisinden daha sağlam ve güvenilir yapıya kavuşacağını dile getiren Masatlı, burada asırlardır süren ticari kültürün kısa sürede yeniden canlanacağını vurguladı.

Masatlı, Hatay'ın geleceğini, geçmişini koruyarak inşa ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun Çarşı'mız tamamlandığında, Antakya'nın kalbinde yeniden hayatın aktığını, hemşehrilerimizin güvenle buluştuğu, ziyaretçilerin hayranlıkla gezdiği bir mekan olarak şehrimize değer katacak. Nisan ayından itibaren çalışmalarımız tamamlandıkça etap etap teslimlere başlıyor olacağız."

Çarşının yeniden inşa sürecinde esnaf için geçici prefabrik iş yerleri kurduklarına anlatan Masatlı, "Bir yandan kalıcı çözümler planlanırken diğer yandan da esnafımızın ticari hayatının kesintiye uğramaması için hızlı ve etkin adımlar atılmıştır." dedi.

"Çarşımızı özledik, çalışmaların bitmesini bekliyoruz"

Geçici prefabriğe taşınan tatlıcı Şahap Fansa, Uzun Çarşı'daki iş yerinin depremde hasar gördüğünü ifade ederek, "Devletimiz bizleri düşündü, tarihi Uzun Çarşı'da en ufacık sallantıda, rüzgarda yıkılan dükkanları temizlediler ve yeni dükkanlar yapıyorlar." diye konuştu.

Züccaciyeci Murşit Turan da çarşıdaki çalışmaları heyecanla takip ettiklerini vurgulayarak, "Çarşımız depremden sonra yıkık döküktü, 4 aydır buradayız. Allah devletimizden ve kim vesile olduysa onlardan razı olsun ama biz çarşımızı özledik ve çalışmaların bitmesini bekliyoruz." dedi.

Baharatçı Murat Sözer de "Heyecanla bekliyoruz, hemen çarşımıza geçmek istiyoruz. Biz çarşımızı özledik, çarşımızı istiyoruz. Orada heyecanlandıran bir çalışma var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

