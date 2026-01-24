Uzungöl Kış Festivali'nde Horon Coşkusu

Trabzon'da süren Uzungöl Kış Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, el ele tutuşarak buz tutan Uzungöl'ün etrafında, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda horon halkası oluşturanlar, dronla görüntülendi. Karla kaplı doğa manzarası eşliğinde düzenlenen horon etkinliği, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen ritimden kopmayan vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı. Horon halkasına; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da katıldı. Kış festivali yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN-Salim SARIKOÇ/ ÇAYKARA(Trabzon),