"Vadi Açıkhava Konserleri" 28 Haziran'da başlayacak
27 dakika önce
Atlantis Yapım ve SM Production organizasyonuyla düzenlenen "Vadi Açıkhava Konserleri", yaz sezonu boyunca müzikseverleri ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:30 Kaynak: AA
Atlantis Yapım ve SM Production organizasyonuyla düzenlenen "Vadi Açıkhava Konserleri", yaz sezonu boyunca müzikseverleri ağırlayacak.
Konserler, 28 Haziran'da "Yüzyüzeyken Konuşuruz
" adlı alternatif rock grubu ile başlayacak.
Program kapsamında, yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı planlanan Haluk Levent
29 Haziran'da, Gökhan Özoğuz
ve Hakan Özoğuz kardeşlerin kurucu üyeleri olduğu Athena
13 Temmuz'da, Türk halk müziği sanatçısı ve besteci Selda Bağcan
ise 24 Ağustos'da sevenleriyle bir araya gelecek.
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