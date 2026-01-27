Vakıf Katılım, 8 ISO Standardı ile Sertifikalandı

Vakıf Katılım, 8 uluslararası ISO standardını entegre yönetim sistemi yaklaşımıyla hayata geçirerek uluslararası sertifikasyon sürecini tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, insanı merkeze alan, sürdürülebilirlik odaklı bankacılık anlayışı doğrultusunda yürütülen ve bir yıl süren çalışmalar sonucunda 8 farklı standart tek çatı altında toplandı.

Vakıf Katılım, kalite, çevre, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, iş sürekliliği, etik yönetim ve çalışan güvenliği gibi alanları kapsayan standartları bütüncül bir yapıda uygulayan "ilk katılım bankası" oldu.

Süreç sonunda banka, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 18295 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi, ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi sertifikalarını aldı.

"Kurumsal dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, sürdürülebilir bankacılık anlayışını kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası sertifikasyon sürecinin Vakıf Katılım'ın kurumsal dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığını vurgulayan Akben, şunları kaydetti:

"Farklı alanlarda alınan bu sertifikalar, faaliyetlerimizin tutarlılığını ve paydaşlarımıza verdiğimiz güven taahhüdünü somut biçimde ortaya koyuyor. Güçlü kurumsal altyapımız ve uluslararası standartlarda yönetilen süreçlerimizle, sürdürülebilir bankacılık anlayışımızı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz."