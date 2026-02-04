Konya Valisi İbrahim Akın, 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda kaza geçiren bisikletçi Carlos Salgueiro'yu hastanede ziyaret etti.
Vali Akın, 25 yaşındaki Portekiz Milli Takım Sporcusu Salgueiro'yu tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Salgueiro'nun, şampiyonanın ilk gün müsabakalarında geçirdiği kazada kaburga kemiği kırılmış ve akciğerinde sönme meydana gelmişti.
Son Dakika › Spor › Vali Akın, Kaza Geçiren Bisikletçiyi Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?