Vali Aksoy'a Veda Programı

Eskişehir'de, Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy için veda programı düzenlendi.

Valilik görevinde kesintisiz olarak 25. yılını tamamlayan Aksoy, program öncesinde makamında il protokolüyle bir araya geldi.

Aksoy, daha sonra Valilik bahçesinde düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu.

Hüseyin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, memuriyetinde 41. yılını tamamladığını belirterek, görev süresi boyunca kurumlar arası işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

Eskişehir'in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Görevimi, herkesi kucaklayan bir anlayışla sürdürmeye gayret ettim." dedi.

Valilik kapısını herkese açık tuttuklarını dile getiren Aksoy, kentin ihtiyaç duyduğu her alanda ortak akılla hareket etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Program, Aksoy'un vatandaşlar ve protokol üyeleriyle helalleşmesinin ardından aracına uğurlanmasıyla sona erdi.