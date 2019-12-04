Vali Aydın Baruş, öğrencilerle bir araya geldi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesinde iki okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Vali Aydın Baruş'u, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve Okul Müdürü Ahmet Geçici karşıladı.

Okul müdürü Geçici'den okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Baruş, okul bünyesindeki fen ve teknoloji laboratuvarı ile sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Selçuk İlkokulunu ziyaret eden Baruş'u, okul müdürü Hüseyin Demir ve öğretmenler karşılandı.

Baruş, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etmesinin ardından okulun idarecileri, öğretmenleriyle toplantı yaptı.

Öğrencilerin iyi işlenmesi gereken birer cevher olduğunu dile getiren Baruş, "Çocuklarımızı motive edelim, onlara başarabileceklerini öğretelim. Öğrencilerinizle konuşun, iradelerini kullanabilmeleri, kişilik sahibi gençler olabilmeleri için geleceğe dair, neler yapmak istediklerine dair konuşun. Değerlerine sahip çıkan, değerlerinin kıymetini bilen, gelecekte de ailesine, toplumuna ve ülkesine yararlı insanların yetişmesi önemli." ifadelerini kullandı.