Vali Aydoğdu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Aydoğdu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Aydoğdu, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini oyladı.

Aydoğdu, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" fotoğrafını tercih etti.

AA'nın her yıl geleneksel hale gelen çalışmasını çok anlamlı ve değerli gördüğünü belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafları seçerken dünyanın otonom bir yere gittiği, yani teknolojinin çok ilerlediği bir dönemde insan sıcaklığının ve insanlığın yok olmaması gereken fotoğraflar üzerinde biraz fazlaca durduk. Her fotoğrafın bir de hikayesi var. Belki bir anlık bir kesiti veriyor ama orada inanılmaz bir derinlik, hikaye, inanılmaz bir atmosfer var. Gerçekten seçilen fotoğraflar da inanılmaz derecede anlam yüklü."

Aydoğdu, bazı fotoğraflardan çok etkilendiğini anlatarak, "Anadolu Ajansına yürekten teşekkür ederim. İnşallah bu güzel çalışma, her yıl anlam katarak, kendini değerli kılarak, birikimleri de güzel adımlarla geleceğe taşıyarak devam eder." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.