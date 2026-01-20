Vali Bozkurt'tan İlk Ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Bozkurt'tan İlk Ziyaretler

Vali Bozkurt\'tan İlk Ziyaretler
20.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, hastane ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşlarla buluştu.

Göreve bugün başlayan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ilk ziyaretini Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gerçekleştirdi. Servisleri gezerek tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Vali Bozkurt, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarıyla da görüşen Vali Bozkurt, fedakarca yürüttükleri hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Hastane yöneticilerinden sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Bozkurt, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin önemine vurgu yaptı.

Hastane ziyaretinin ardından kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Vali Bozkurt, iş yerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Bozkurt, talep ve önerileri dinledi. Vatandaşların görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu ifade eden Vali Bozkurt, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için tüm kesimlerle istişareye önem vereceklerini belirtti.

Vali Bozkurt'un ziyaretleri sırasında vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hastane, Bozkurt, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Bozkurt'tan İlk Ziyaretler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:34:21. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Bozkurt'tan İlk Ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.