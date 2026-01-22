Vali Çelik'ten esnaf ve şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
Vali Çelik'ten esnaf ve şehit ailelerine ziyaret

22.01.2026 10:33
Bingöl Valisi Cahit Çelik, kent merkezinde esnaf ile şehit ailesi ve gaziye ziyarette bulundu.

Genç Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret eden Çelik, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çelik, esnafa hayırlı işler dileyerek bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Çelik, eşi Nermin Çelik ile daha sonra Kıbrıs gazisi Mahmut Aydın ve ailesini ve şehit Hulusi Elçi'nin ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde şehit ailesine taziyelerini, gaziye de sağlık ve afiyet dileklerini ileten Çelik, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.

Çelik, "Ezan, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden kahramanlarımız milletimizin iradesinin ve devletimizin bekasının en güçlü teminatıdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarını canlı tutmak ve ailelerini en kıymetli emanet bilmek başta gelen vazifelerimizdendir." ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Orhan Varan ile Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal hazır bulundu.

Kaynak: AA

