Vali Çiçekli Ardahan'a Atandı

11.01.2026 17:29
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan'a atanarak halkla duygusal bir veda töreni düzenledi.

VALİLER Kararnamesi ile Ardahan'a atanan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yoğun bir kalabalık tarafından uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlayan son Valiler Kararnamesi ile Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ardahan'a, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de Karaman'a atandı. 15 aydır kentte görev yapan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, bugün Karaman'a veda etti. Valilik makamında gerçekleşen uğurlama törenine halk yoğun ilgi gösterdi. Kararname sonrası Valilik binası önünde 'Vali amca Karaman'dan gitme' yazılı pankart açan Ömer Efe'yi kucağına alan Çiçekli, ona pankartı niçin hazırladığını anlatmasını istedi. Ömer Efe de Vali Çiçekli'ye, Karaman'dan gitmesini istemediği için pankartı hazırladığını anlattı.

Valilik bahçesinde ise hoparlör sisteminden açılan sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Hatıran yeter' şarkısına eşlik ederek kendisini uğurlamaya gelenlere hitap eden Mehmet Fatih Çiçekli, şunları söyledi:

"Ben meslek hayatı boyunca nerede olduğuna değil, ne yaptığına önem veren, bunu önemseyen, mükafatında sadece aslında Allah'tan uman bir idareci olmaya çalıştım, itikadım buydu. Bütün bu şehri, bana emanet edilen her yerde, her görevi Rabb'imin ve Cumhurbaşkanımın emaneti bildiğim, her iyi şeyin olduğu gibi buradaki görevimizin de sonu, son mu diyelim bilemiyorum ama en azından ayrılıyoruz. Her ayrılış bir başlangıçtır. Mülki idare amirleri bir yere gider göreve başlarlar, ben kendimi şöyle tanımlıyorum; defalarca ölmüş birisiyim, her gittiğim yerde yeniden doğuyorum, her ayrılışta da ölüyorum. Burada amel defterim kapanıyor, yeni bir amel defteri, yeni bir başlangıç, yeni bir doğuşla başlıyor. Karaman, gerçekten güzel bir şehir. Karaman, ne kara, ne cüce. Karaman, ne karanlıklara kalır ne de cüceliklere maruz kalır. Kendinize güvenin. Bu şehrin muazzam bir potansiyeli var. Bu şehir gerçekten dünüyle, geçmişiyle ve geleceğiyle muazzam bir şehir. Ben sizler de onu gördüm, elimden geldiğince onu istikamet vermeye çalıştım. Yaptığımız, başlattığımız, bitirdiğimiz, yolluna rayına koyduğumuz işler, itirazlar çok değerli ama hepsinden daha değerli olan sizin kendinizi olan güveniniz. Eğer buna bir katkı sunabildiysek kalan her şey zaten hallolur diyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor Allah'a emanet ediyorum."

Çiçekli, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

