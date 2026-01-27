Vali Çiçekli'den Muhtarlara Spor Desteği Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Çiçekli'den Muhtarlara Spor Desteği Çağrısı

27.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara Serhat Ardahanspor'a destek olmaları için çağrıda bulundu.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara Serhat Ardahanspor'a "tosun" desteği verilmesi çağrısında bulundu.

Çiçekli, beraberindekilerle, 80. Yıl Şehir Stadyumu'na gelerek burada Bölgesel Amatör Lig'de futbol oynayan Serhat Ardahanspor'un sporcularını ziyaret etti.

Sporculara, baklava ikramında bulunan Çiçekli, çalışmalarda başarılar diledi.

Kulübe yardım çağrısında bulunan Çiçekli, "Bütün şehre bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buna herkesin karşılık vereceğine yürekten inanıyorum. İş dünyamızı zaten bekliyoruz. Onlar gerekeni yapacaklar ama muhtarlara ne diyeceğim? Muhtarlıklarımız olarak sizler de birer tosun verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Alandaki muhtarlardan "evet" yanıtı alan Çiçekli, teşekkür ederek stattan ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiçekli, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çiçekli'den Muhtarlara Spor Desteği Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:10:30. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Çiçekli'den Muhtarlara Spor Desteği Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.