Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara Serhat Ardahanspor'a "tosun" desteği verilmesi çağrısında bulundu.
Çiçekli, beraberindekilerle, 80. Yıl Şehir Stadyumu'na gelerek burada Bölgesel Amatör Lig'de futbol oynayan Serhat Ardahanspor'un sporcularını ziyaret etti.
Sporculara, baklava ikramında bulunan Çiçekli, çalışmalarda başarılar diledi.
Kulübe yardım çağrısında bulunan Çiçekli, "Bütün şehre bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buna herkesin karşılık vereceğine yürekten inanıyorum. İş dünyamızı zaten bekliyoruz. Onlar gerekeni yapacaklar ama muhtarlara ne diyeceğim? Muhtarlıklarımız olarak sizler de birer tosun verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.
Alandaki muhtarlardan "evet" yanıtı alan Çiçekli, teşekkür ederek stattan ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Vali Çiçekli'den Muhtarlara Spor Desteği Çağrısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?