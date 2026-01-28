Vali Çiçekli'den Tosun Bağışı Çağrısı

Vali Çiçekli, BAL'da mücadele eden Serhat Ardahanspor'a tosun bağışı istedi

ARDAHAN Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Serhat Ardahanspor'a muhtarlardan tosun bağışı istedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Ardahan Valiliği görevine 14 Ocak'ta başlayan Mehmet Fatih Çiçekli, Bölgesel Amatör Ligi 1'inci grupta 24 puanla 5'inci sırada olan Serhat Ardahanspor'u ziyaret etti. 80'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda antrenman yapan futbolculara tatlı ikram eden Vali Çiçekli, bir de destek kampanyası başlattı.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Göle Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Altun ve muhtarların katıldığı ziyarette konuşan Vali Çiçekli, "Bütün şehre, bütün ilimize, 5 ilçemize çağrıda bulunmak istiyorum. İlkini de Göle'den başlayarak yapacağız. Herkesin destek vereceğine yürekten biliyor ve inanıyorum. İş dünyamızı zaten bekliyoruz, onlar zaten gereğini yapacaklar. Muhtarlarımıza şunu diyeceğim. Muhtarlarımız sizler de birer tosun verecek misiniz?" dedi.

Muhtarların evet cevabı üzerine Vali Çiçekli, teşekkür ederek alkışladı.