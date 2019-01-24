Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı

Vali Demirtaş, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı

1 saat önce

Vali Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz şehidi polis memuru Yunus Uğur'un kardeşi Emre Uğur ile Gizem Abay'ın düğün törenine katıldıVali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan...

Vali Demirtaş, Şehit Kardeşinin Düğününe Katıldı, System.String[]
Vali Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz şehidi polis memuru Yunus Uğur'un kardeşi Emre Uğur ile Gizem Abay'ın düğün törenine katıldı

Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Yunus Uğur'un kardeşi Emre Uğur ile hayatını birleştirdiği Gizem Abay'ın düğün törenlerine katıldı.

Şehitlerin ruhlarına duaların okunduğu ve Vali Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş'ın nikah şahitliği yaptığı düğün merasiminde, genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek kıydı.

15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Yunus Uğur'un kardeşi Emre Uğur'un düğün sevincine ortak olan Vali Demirtaş, şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet diledi ve şehit ailelerine devlet ve millet olarak daima sahip çıkılacağını vurguladı.

Düğün merasimi, Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş ile davetlilerin, genç çifti tebrik edip ömür boyu mutlu ve sağlıklı yıllar temennilerinde bulunmalarıyla sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

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