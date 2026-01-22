Vali'den Çocuklara Oyun Parkı Müjdesi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Emirdağ'ın Yüreğil köyündeki çocuklara oyun parkı sürprizi yaptı.

Döneli Mahallesi'nde bulunan Döneli İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Aziz Dönmez'in, sosyal medyadan çocuklar için oyun parkı talebini ilettiği mesajına kayıtsız kalmayan Yiğitbaşı, konuyla yakından ilgilendi.

Yiğitbaşı'nın talimatıyla Emirdağ Kaymakamlığınca köye kısa sürede yeni bir oyun parkı kuruldu.

Çocuklar ve köy halkı oyun parkı için Yiğitbaşı'na teşekkür etti.