Vali Doğan'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, hakikatin izini süren, kalemi vicdanla buluşturan, toplumun gözü, kulağı ve sesi olan basın emekçilerinin, demokrasinin kök salmasında, milletin doğru bilgiye zamanında ulaşmasında hayati bir görev üstlendiğini belirtti.

Gazeteciliğin haber aktarmanın yanı sıra toplumsal hafızayı diri tutmak, ortak değerleri güçlendirmek, birlik ve beraberliği kelimelerle inşa etmek olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü, sorumlu yayıncılık ve etik gazetecilik anlayışı, güçlü toplumun ve müreffeh geleceğin teminatıdır. Kalemiyle şehrimize değer katan, mahallesinden sokağına bu kentin sesini vatandaşlarımızla buluşturan yerel basınımızda görev yapan gazeteciler başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar, muvaffakiyetler temennisiyle esenlikler diliyorum."

İdareciler Günü mesajı

Vali Doğan, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, devletin şefkatli elini milletle buluşturan, hizmeti adaletle, yetkiyi sorumlulukla taşıyan mülki idare amirlerinin, kamu düzeninin teminatı, kurumlar arası uyumun, güvenin ve güçlü yönetimin en önemli yapı taşı olduğunu belirtti.

Kurumları ortak hedefte buluşturan, koordinasyon esasıyla toplumsal işbirliğini güçlendiren bu yüksek sorumluluk bilincinin, hızlı, etkin ve insanı merkeze alan yönetim anlayışının en güçlü temelini oluşturduğunu vurgulayan Doğan, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturuyla görevlerini vakar, azim ve fedakarlıkla yürüten tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, ebediyete irtihal etmiş tüm idarecilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.