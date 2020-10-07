Vali Gürel ve milletvekili Ünal'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Vali Gürel ve milletvekili Ünal'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
07.10.2020 12:31
Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ü ziyaret ettiği beldirildi.
Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ü ziyaret ettiği beldirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Gürel ve Ünal'ı Bakan Kasapoğlu'nun makamında kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karabük'te yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgilerin verildiği ve projelerin sunulduğu ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu." denildi.
Son Dakika Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor