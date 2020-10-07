Vali Gürel ve milletvekili Ünal'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ü ziyaret ettiği beldirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürel ve Ünal'ı Bakan Kasapoğlu'nun makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karabük'te yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgilerin verildiği ve projelerin sunulduğu ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu." denildi.