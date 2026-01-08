Vali Kızılkaya Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
Vali Kızılkaya Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Kızılkaya Emniyet Müdürlüğü\'nü Ziyaret Etti
08.01.2026 20:37
Siirt Valisi, 2025 çalışmalarını değerlendirip emniyet mensuplarına başarı belgeleri takdim etti.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ten kapsamlı bir brifing aldı.

Ziyaret kapsamında İl Emniyet Müdürü Öztürk tarafından yapılan sunumda; emniyet teşkilatının, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında jandarma ve tüm güvenlik birimleriyle güçlü bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde çalıştığı, suç ve suçlularla mücadelede önemli başarılar elde edildiği ifade edildi.

Vali Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliğinin tesisinde emniyet teşkilatının büyük bir fedakarlıkla, 7 gün 24 saat gece gündüz demeden görev yaptığını belirterek; terörle mücadeleden asayiş ve organize suçlarla mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden trafik güvenliğine kadar her alanda ortaya konulan kararlı ve başarılı çalışmaları takdir ve memnuniyetle değerlendirdi.

Vali Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2025 yılında elde ettiği başarıların, aynı inanç, azim ve kararlılıkla 2026 yılında da artarak devam edeceğine olan inancını dile getirerek, başta İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk olmak üzere tüm emniyet mensuplarını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Ziyaret kapsamında ayrıca, aziz milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan polislerin selameti adına Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kurban kesimi ve dua programına da katılan Vali Kızılkaya; yüksek disiplin, sarsılmaz kararlılık ve üstün cesaretle görev yapan Özel Harekat personelinin, devletin bekası ile milletin huzur ve güvenliği için ortaya koyduğu fedakar ve özverili hizmetlerin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Program sonunda, Vali Kızılkaya ve İl Emniyet Müdürü Öztürk tarafından, üstün vazife bilinciyle görev yapan emniyet mensuplarına başarı belgeleri takdim edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Güvenlik, 3-sayfa

Son Dakika 3-sayfa Vali Kızılkaya Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Vali Kızılkaya Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
