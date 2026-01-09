Vali Kızılkaya Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaretinde 2025 yılında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk tarafından yapılan sunumda, emniyet teşkilatının, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında jandarma ve tüm güvenlik birimleriyle güçlü bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde çalıştığı, suç ve suçlularla mücadelede önemli başarılar elde edildiği belirtildi.

Vali Kızılkaya da Siirt'in huzur ve güvenliğinin tesisinde emniyet teşkilatının büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını, terörle mücadeleden asayiş ve organize suçlarla mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden trafik güvenliğine kadar her alanda kararlı ve başarılı çalışmaların ortaya konulduğunu söyledi.

Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğünün 2025 yılında elde ettiği başarıların, aynı inanç, azim ve kararlılıkla 2026 yılında da artarak devam edeceğine olan inancını dile getirerek, başta İl Emniyet Müdürü Öztürk olmak üzere tüm emniyet mensuplarını tebrik etti.