Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu - Son Dakika

Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu

08.10.2020 12:55
Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu, System.String[]

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe turları kapsamında Aliağa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe turları kapsamında Aliağa ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vali Köger'in Aliağa temasları 9 saat sürdü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe ziyaretleri kapsamında Aliağa ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Sabah saatlerinde kente gelen Vali Köşger, Aliağa Kaymakamlığı önünde ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Köşger, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Köger'in ilçedeki temasları 9 saat sürdü.

Kaymakamlık ve belediye ziyareti

Kentteki ilk ziyaretini Aliağa Kaymakamlığına gerçekleştiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman'dan brifing aldı. Yaklaşık 2 saat süren kaymakamlık programının ardından Aliağa Belediyesini ziyaret eden Vali Köşger'e Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın tarihi, doğal, gastronomik, turizm ve kültürel zenginlikleri ile kentte gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Acar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in ziyaretlerinden ötürü memnuniyetleri dile getirerek günün anısına özel üretilen Zafer Miğferi hediye etti. Ayrıca "Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında yayımladığı kitap setini ve Aliağa'nın yöresel ürünlerini hediye etti. Vali Köşger, başkanlık makamındaki görüşmenin ardından mavi bayraklı Ağapark Plaj ve Sosyal Yaşam Alanı ile Aliağa Polis Kampında incelemelerde bulundu.

ALOSBİ ziyareti

Vali Köşger, ardından Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) ziyaret ederek ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan'dan organize sanayi bölgesi hakkında bilgi alıp bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında incelemelerde bulundu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin tek gemi söküm bölgesi olan ve Aliağa'da lisanslı 22 işletme ile faaliyetlerini sürdüren Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği ve gemi söküm tesislerini ziyaret ederek Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı.

Temaslarını sürdürdü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kentteki programı kapsamında 2018 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan devlet petrol şirketin tesislerini de ziyaret etti. Vali Köşger'in kentteki son durağı ise Nemport Liman İşletmeleri oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet 2010 yılında faaliyete geçen ve 2019 yılı itibariyle 430.014 TEU's ile en yüksek elleçleme hacmine ulaşan, Ege Bölgesinin ilk özel konteyner limanı hakkında yetkililerden bilgi aldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, akşam saatlerine kadar süren 9 saatlik ziyaretin ardından kentten ayrıldı. - İZMİR

Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu
Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu
Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu
Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu
Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu
Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu

Selim Köşger, Aliağa, İzmir, Gemi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Köşger'den 9 saatlik Aliağa turu - Son Dakika


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