Vali Serdengeçti Giresun'dan Ayrıldı

Vali Serdengeçti Giresun\'dan Ayrıldı
19.01.2026 12:39
Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun'daki veda töreninin ardından şehri terk etti.

Valiler Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atanan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, uğurlama töreninin ardından Giresun'dan ayrıldı.

Vali Serdengeçti, valilik binası önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentte çalışmaktan onur duyduğunu belirten Serdengeçti, "Amacımız gök kubbede hoş bir seda bırakıp, devlet, millet hizmetlerini yürütmeye gayret etmektir. Bu doğrultuda siz aziz hemşehrilerimizin büyük dostluğu ile devlet hizmetlerimizi yürüttük. Şimdi başka bir onurlu görevi devletimiz bana tevdi etti. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Vali Serdengeçti, konuşmasının ardından törene katılan AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak şehirden ayrıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
