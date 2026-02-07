Vali Turan Nüfus Müdürlüğü\'nde İnceleme Yaptı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemede bulundu.
Vali Turan, müdürlük binası gezerek, personelle sohbet etti.
Ardından, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Serpil Ünsal'dan brifing alan Turan, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin esas alındığını söyledi.
Turan, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkür etti.
