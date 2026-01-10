Vali Varol'dan Gazeteciler ve İdareciler Günü Mesajı - Son Dakika
Vali Varol'dan Gazeteciler ve İdareciler Günü Mesajı

10.01.2026 12:17
Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilerin önemine ve idarecilerin rolüne vurgu yaptı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Varol, mesajında, toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan, kimi zaman zorluklara, kimi zaman tehlikelere rağmen kamuoyunu aydınlatma görevini büyük bir fedakarlıkla sürdüren basın mensuplarının milletin sesi olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin haber aktarmanın yanı sıra toplumsal hafızayı diri tutmak, ortak değerleri güçlendirmek, birlik ve beraberliği kelimelerle inşa etmek olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Bilginin hızla çoğaldığı, teknolojinin baş döndürücü bir ivmeyle geliştiği çağımızda, özellikle internet ve sosyal medya aracılığıyla bilgiye erişim kolaylaşırken, doğru ile yanlışın birbirine karıştığı bir dönem de yaşanmaktadır. İşte bu noktada, ilkeli duruşu, meslek ahlakı ve sorumluluk bilinciyle hareket eden basın mensuplarımız, demokrasimizin ve toplumsal huzurumuzun en güçlü teminatlarından biri haline gelmiştir. Basınımızın, her koşulda doğruluktan ve tarafsızlıktan ödün vermeden kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğine inancım tamdır."

İdareciler Günü mesajı

Vali Varol, 10 Ocak İdareciler Günü mesajında ise Türkiye Yüzyılı'nın inşa ve ihya sürecinde, milletin huzuru, güvenliği ve refahı için gecesini gündüzüne katarak büyük bir inanç ve sorumlulukla görev yapan, devletin sahadaki en güçlü temsilcileri olan tüm mülki idare mensuplarının gününü kutladı.

Kurumları ortak hedefte buluşturan, koordinasyon esasıyla toplumsal işbirliğini güçlendiren bu yüksek sorumluluk bilincinin, hızlı, etkin ve insanı merkeze alan yönetim anlayışının en güçlü temelini oluşturduğunu vurgulayan Varol, "Bizler, halka hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışını hayatının merkezine alan, devletin vakarını olduğu kadar şefkatini de taşıyan mülki idare amirleri olarak yalnızca kamu hizmeti sunmuyor, milletimizin derdiyle dertlenen, sevincini paylaşan, her şartta devlet-millet kaynaşmasını güçlendiren bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Yurdumuzun en ücra köşesinden en büyük şehirlerine kadar devletimizin güven veren eli, koruyan şemsiyesi ve birleştiren gücü olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.