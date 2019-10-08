Son Dakika Haberleri: Vali Yerlikaya'dan huzur ve asayişte başarı açıklaması
Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan huzur ve asayişte başarı açıklaması

Vali Yerlikaya'dan huzur ve asayişte başarı açıklaması

51 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'un ilk 9 ayında, polis ve jandarmanın etkili çalışmaları neticesinde İstanbul'un huzur ve asayişinde önemli başarılar elde edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya'dan huzur ve asayişte başarı açıklaması, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'un ilk 9 ayında, polis ve jandarmanın etkili çalışmaları neticesinde İstanbul'un huzur ve asayişinde önemli başarılar elde edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, evden hırsızlığın yüzde 29, iş yerinden hırsızlığın yüzde 18, araçtan hırsızlığın yüzde 32, araç hırsızlığının yüzde 33, kapkaçın yüzde 21, cinayetin yüzde 28, narkotik olaylarının ise yüzde 24 azaldığını belirtti.

Vali Yerlikaya, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine ve desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

İstanbul Valisi, İstanbul, Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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