Vali Yılmaz\'dan Sigarayı Bırakanlara Teşvik

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek sigarayı bırakanlara başarı belgesi verdi.

Vali Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sigarayı bırakan vatandaşları tebrik ederek, gösterdikleri iradenin son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Yılmaz, sigaranın birçok hastalık ve ölüme neden olan ciddi tehdit olduğunu belirterek, "Sigara, yavaş yavaş öldüren sinsi bir düşmandır. Sigarayı bırakma mücadelesi son derece kıymetlidir ve bu ancak kişinin kararlı olmasıyla mümkündür. İnsan sigarayı beyninde bitirdiğinde gerçekten bırakır." ifadelerini kullandı.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün zararlı alışkanlıktan kurtulmak için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Yılmaz, kanser vakalarının büyük bölümünün sigaradan kaynaklandığını ifade etti.

Yılmaz, kişinin kendisi, sevdikleri ve çocukları için sigarayı bırakması gerektiğini kaydederek, "Sigarayı bıraktığımızda yaşam kalitemiz artar, daha sağlıklı ve dinç bir hayat süreriz. Sigara bizi bırakmadan biz onu bırakmalıyız. Sağlığımız her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.