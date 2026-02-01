Vali Yılmaz, Eskişehirspor\'a Destek Verdi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'un Altay ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyerek takıma destek verdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehirspor'un Altay'ı konuk ettiği müsabakayı yerinde takip etti. Karşılaşma boyunca sahadaki mücadeleyi ve tribünlerdeki taraftar coşkusunu yakından gözlemleyen Vali Yılmaz, siyah-kırmızılı ekibe başarı dileklerini iletti. Şehrin en önemli markalarından biri olan Eskişehirspor'un her zaman yanında oldukları mesajını veren Yılmaz, müsabaka esnasında taraftarlarla da bir araya gelerek moral depoladı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. - ESKİŞEHİR