Van, Bitlis ve Muş'ta Ulaşım Sorunu
Van, Bitlis ve Muş'ta Ulaşım Sorunu

11.02.2026 11:05
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 352 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, ekipler çalışıyor.

Van, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 352 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 87 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.

Muş

İl genelinde etkili olan kar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 238 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının ulaşımı aksattığını söyledi.

Yentür, kırsalla kesintisiz ulaşım sağlanması ve vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA

