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Van'da "Anne-Baba Okulu" semineri düzenlendi - Son Dakika

Van'da "Anne-Baba Okulu" semineri düzenlendi

22.08.2021 08:32
Van'da

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili "Anne-Baba Okulu" semineri düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuk gelişimiyle ilgili "Anne-Baba Okulu" semineri düzenledi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından başlatılan ve İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından desteklenen "Anne-Baba Okulu", Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonunda Vanlı ailelerle buluştu.

Kültür Merkezinde yapılan seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ailelerin ilgi gösterdiği seminerin açılışında konuşan Meral Bilmez, anne-babalığın önemine değindi, bu görevin Allah'ın bahşettiği en güzel nimetlerden biri olduğunu söyledi.

Anneliğin, sadece biyolojik olarak sahip olunacak bir nimet olmadığını, bir çocuğu dünyaya getirebilme şansına sahip olamayan ancak yüreği annelikle taçlanmış çok kıymetli insanların olduğunu vurgulayan Bilmez, şöyle konuştu:

"Annelik sadece merhametten ibaret de değildir. Ben şuna inanıyorum, annelik, sorumluluktur. Bizim vesilemiz ile dünyaya gelen, bizden ayrı, bize ait olamayan bir bireyi gerçek anlamda yetişmesini sağlamak üzere, omuzlarımıza yüklenmiş bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu en iyi nasıl yaparız, onu sadece müşfik bir şekilde sarıp, sarmalayarak, her türlü tehlikeden onu koruyarak yapabiliriz. Bize ait bir mal olduğunu düşünmeksizin, tamamen bir insan olduğunu kabul ederek, hak ettiği saygıyı, değeri, ilgiyi göstermemiz gerekir. Ayrıca sorumluluk noktasıyla hareket ederek ona bunu gösterdiğimiz zaman, kaliteli bir annelik yapabileceğimize inanıyorum."

"Son yıllarda her 4 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise anne babaların, çocukların ilk öğretmenleri, evlerin de çocukların öğrenmeye başladıkları ilkokulları olduğunu belirtti.

"Yüce dinimizin aileye büyük önem veriyor. En büyük örnek de Hz. Peygamberdir." diyen Eraslan, şunları kaydetti:

"Hem bir eş olarak hem bir baba olarak hem de bizlere örnek olarak çok açık bir şekilde bazı davranışları gösterir. Aile hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşüm süreçlerini iyi anlarsak, aile adı verilen ve ilkokuldan beri bizlere öğretilen toplumun o küçük temel taşını koruyabiliriz. İnsanlar özellikle bizim gibi toplumlarda aile temelli, aile kurma motivasyonu ile yetişirler. Ne yazık ki ülkemizde son yıllarda her 4 evlilikten biri, boşanmayla sonuçlanmaktadır. Her dört çiftten biri, ilk 5 yıl içerisinde maalesef boşanmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. 5 ile 10'uncu yıl arasında problem yok. 10-16 yılları arasında boşanma problemi tekrar gündeme geliyor. 20 yıldan sonra herhangi bir problem yok. Bunlar göz önüne alınarak, anne ve babaların iyi bir şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Umarım verilecek eğitimler sizlere katkı sunar."

Program, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu'nun 'Dijital Ebeveynlik' ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Yılmaz, 'Anne Baba Tutumları ve Etkili İletişim' konularındaki sunumlarıyla devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Medya, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'Anne-Baba Okulu' semineri düzenlendi - Son Dakika


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