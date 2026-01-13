Van\'da Çocuk Parkı Yangını

Van'ın Tuşba ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bir çocuk parkı yakıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kalecik TOKİ'deki parkta meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen kişi yada kişiler tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı. İhbar üzerine olay yerine giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN