Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29.10.2020 13:49
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, System.String[]

Van'da Cumhuriyetin 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Van'da Cumhuriyetin 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun tebrigatları kabulüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kutlamalarda, Vali Mehmet Emin Bilmez bir konuşma yaptı. Cumhuriyetin 97. yıldönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadığımızı belirten Vali Bilmez, "Bu vesileyle aziz vatanımızın müdafaasında canını feda eden kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Türk milletinin, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya bir kez daha hiç kimsenin iradesine pranga vuramayacağını gösterdiğini vurgulayan Vali Bilmez, "Türkiye Cumhuriyeti, 97 yılın ardından geldiğimiz noktada; Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza etmiş, milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte her geçen gün hızla gelişip büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiştir. Ülkemiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş uygarlığın üzerine çıkma hedefine hızla ilerlemektedir. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler vardır. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, gelişmiş ekonomimiz, yaptıklarımız ve yapacaklarımız dostlarımıza güven ve gurur kaynağı olurken, milletimize düşmanlık eden karanlık güçlere ve vatan hainlerine ise korku vermektedir" şeklinde konuştu.

Eli kanlı terör örgütleri DEAŞ, PKK ve FETÖ'nün ülkemizi hedef olarak seçtiğine dikkat çeken Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile hainlere fırsat vermedik ve emin adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Bunun son örneğini de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaşadık. O gün milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıktı ve bundan sonra da çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, cumhuriyetimizi daha da büyüteceğimize olan inancımla milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum."

Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına Yüzbaşı Doğukan Kaya, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Şahan ve İMKB Fen Lisesi öğrencisi Eren Eyüp Yabacı ise şiir okudu.

Kutlama programı, Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve il protokolünün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki başarılı sporcuların ödüllendirilmesiyle son buldu. - VAN

Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Emin Bilmez, Cumhuriyet, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

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