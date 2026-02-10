Van'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
10.02.2026 23:13
Van'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

