Son dakika haberleri... Van'da, yangında evleri küle dönen aile yardım bekliyor

Son dakika haberleri... VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde 6 nüfuslu Mendaş ailesinin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde 6 nüfuslu Mendaş ailesinin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.Yangın, bugün saat 15: 30'da ilçeye bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Şirin Mendaş'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden Mendaş ailesinin fertleri kendilerini bir anda dışarı atarak kurtulurken, Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla birlikte Mendaş ailesinin yaşadığı tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Evleri kullanılamaz hale gelen aile, yetkililerden yardım eli bekliyor.



Gürpınar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:57 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Van'da, yangında evleri küle dönen aile yardım bekliyor - Son Dakika

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