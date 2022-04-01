VAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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VAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

01.04.2022 16:57

VAN'da polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

VAN'da polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan gözaltına alındı., 11 kadın ise kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

VAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA
VAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA
VAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

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İpekyolu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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