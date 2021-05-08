Van'da ilk beton yol yapımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte bir ilki gerçekleştirerek, daha ekonomik ve daha kaliteli olan beton yol yapımına başladı.

Van'ın her noktasına hizmet götüren Van Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinde bir ilke daha imza atarak beton yol yapımına başladı. Edremit İlçesi Kurubaş mevkisin de 1.2 kilometrelik yolda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk beton yol serimi gerçekleştirildi. 17 santimetre kalınlığında dökülen beton yolun yapımın da C 30/37 dayanımında 0-31,4 mm aralığında agrega, su ve çimento kullanıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan, Doç.Dr. Ali Özvan ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı ile birlikte çalışmaların yürütüldüğü bölgeye giden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yolda incelemelerde bulunarak yetkili kişilerden bilgi aldı.

"Hem ekonomik hem dayanıklı"

Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez beton yol yaptıklarını belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2021 yılı içerisinde 13 ilçedeki birçok yolda bu çalışmayı gerçekleştireceklerini söyledi. Beton yolun bitümlü sıcak karışımlı (BSK) asfalt yola göre daha kaliteli ve ekonomik olduğunu belirten Vali Bilmez, beton yolun Van'da ilk kez kullanıldığını ifade ederek, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak genellikle BSK sıcak asfalt yapıyorduk. Ama iki yıldır da beton yol için hazırlıklarımız vardı. Arkadaşlarımız bu çalışma için kurslara gittiler. Türkiye'de uygulanan yerleri gidip incelemelerde bulundular. Beton yol hem ekonomik olarak hem de dayanıklılık olarak BSK yola göre daha avantajlı. Aynen asfalt yolda olduğu gibi finişer ile dizilip silindir ile sıkıştırılıyor ve sıkıştırılır sıkıştırılmaz kullanılabilecek bir yoldur. Dayanma gücüde BSK ya göre daha iyidir. Bugün burada özel bir firmamızın da desteğiyle Van'daki ilk uygulamamamızı yaptık" dedi.

"Beton yol Van iklimine uygun"

Beton yolun çalışma mevsiminin BSK yolun çalışma süresine göre oldukça uzun olduğunu söyleyen Vali Bilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim gibi yüksek rakımlı, serin yerlerde karların hemen erimesiyle beton yol serimine geçilebilir. Bu da bize uzun yol yapımları için zaman kazandırır. Çünkü BSK asfaltın çalışma süresi çok kısa ve sadece yaz aylarında yapılıyor. Yine beton yolun en büyük özeliklerinden biri de hataları anında tolere edebiliyorsunuz. Çünkü blok halinde olduğu için dayanma gücü daha yüksek. Çukur oluşumu kırılma gibi durumlar beton yolda yok. Oluşsa bile kesilip tamir edilmesi de çok daha basit. Bizde bu avantajları göz önünde tutarak bu uygulamaya geçtik. İnşallah bu yıl birçok ilçemizde beton yol uygulamasına geçeceğiz." - VAN