Van\'da Kaçak Tarihi Eser Kazısı: 4 Şüpheli Yakalandı

VAN'ın Erciş ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelebibağı Mahallesi mevkiinde yürüttükleri devriye faaliyetleri sırasında, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Yapılan çalışmada şüpheliler B.B., (27), H.B., (30), T.A., (29) ve Y.G., (28) kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada 1 adet benzinli kırıcı hilti, 1 kürek, 5 litrelik şişe içerisinde benzin, motor yağı, 3 çekiç, 1 murç, 1 kova, 1 el feneri, 1 pense, 2 çift eldiven ile 10 metre uzunluğunda ip ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.