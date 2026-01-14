Van'da Kış Zorluğu: Besiciler Hayvanlarını Kar Üstünde Besliyor - Son Dakika
Van'da Kış Zorluğu: Besiciler Hayvanlarını Kar Üstünde Besliyor

Van\'da Kış Zorluğu: Besiciler Hayvanlarını Kar Üstünde Besliyor
14.01.2026 11:16
Van'daki besiciler, kış boyunca hayvanlarını kar örtüsü üzerindeki otlarla beslemek zorunda kalıyor.

Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığının en fazla olduğu illerden Van'da besiciler, kış boyunca ağıllarda barındırdıkları hayvanlarını kar örtüsü üzerine serdikleri otlarla besliyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği Gürpınar ilçesindeki kırsal yerleşim yerlerinde besiciler, zorlu kış aylarında hayvanlarının bakımı ve beslenmeleri için büyük çaba sarf ediyor.

Kırsal Bölmeçalı Mahallesi'nde yaşayan besiciler de kar nedeniyle meralara götüremedikleri hayvanlarının bakımını kış boyunca ağıllarda yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan besiciler, ağıldan çıkardıkları küçükbaş hayvanları beslenmeleri için oluşturdukları alana götürüyor.

Yaz döneminde biçerek köyün yakınlarında istifledikleri otu at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla taşıyan besiciler, otları ezdikleri kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını besliyor.

Günde üç kez kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besleyen hayvan sahiplerinin zorlu mesaisi, havalar ısınıncaya kadar devam ediyor.

"Tüm zorluklara rağmen hayvancılığı severek yapıyoruz"

Besici Naif Balıkçı, AA muhabirine, kış boyunca her türlü zorluğa rağmen hayvanlara özenle baktıklarını söyledi.

Hayvanlarının yiyecek ihtiyacını yazın biriktirdikleri otlarla karşıladıklarını belirten Balıkçı, şunları kaydetti:

"Çetin kış şartlarına rağmen hayvanlarımızın bakımını düzenli olarak yapıyoruz. Geçimimizi hayvancılıktan elde ettiğimiz gelirle sağlıyoruz. Bu yıl kar iyi yağdı. İşimiz hayvancılık. Gün boyu hayvanlarımızın bakımıyla ilgileniyoruz. Hava soğuk olmasına rağmen ağıllarımız geceleri sıcak oluyor. Tüm zorluklara rağmen hayvancılığı severek yapıyoruz."

"Kar ve soğuk hava yaşamı oldukça zorlaştırıyor"

Besicilerden Mehmet Arif Adaş ise uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla uğraştığını ifade etti.

Zamanlarının büyük bölümünü hayvanlarının bakımına ayırdıklarını anlatan Adaş, "Kar ve soğuk hava yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Kar nedeniyle hayvanları meraya çıkaramıyoruz. Bakımını ağıllarda yapmak zorunda kalıyoruz. Zor şartlara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalışıyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Van, Son Dakika

