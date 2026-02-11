Van'da Silah ve Mermi Ele Geçirildi - Son Dakika
Van'da Silah ve Mermi Ele Geçirildi

11.02.2026 14:04
Gürpınar'da yapılan operasyonda bir evde silah ve mermi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savacık Mahallesi'nde şüpheli K.P'nin evi ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 49 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

