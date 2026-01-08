Van'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
Van'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Van\'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı
08.01.2026 12:33
Van'da jandarma ekipleri tefecilik operasyonunda 8 şüpheliyi yakaladı, çeşitli belgeler ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İpekyolu, Tuşba ve Özalp jandarma komutanlıkları ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde 28 senet, 8 çek, çek fotokopisi, çek defteri, tapu senedi, 33 araç alım satım evrakı, 2 vekaletname, 15 kullanılmış çek dip koçanı, 5 bitmiş çek defteri koçanı, 31 sayfa alacak verecek liste dokümanı, 2 alacak verecek not kağıdı, 8 cep telefonu, 8 sim kartı, yazar kasa POS cihazı ve başkasına ait kredi kartı ele geçirildi.

Suçtan elde edilen varlıklara el koyan ekipler, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Van, Suç, Son Dakika

