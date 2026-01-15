Van\'da Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Van ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Dünden bu yana aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 180 mahalle ve 183 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ekipleri, söz konusu bölgelerde küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması başlattı.

Erciş ilçesinde ise Miraç Kandili dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Kara Yusuf Paşa Camisi avlusunda çalışma yürütüldü.

Ekipler, cami avlusunda biriken karları iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.

Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.