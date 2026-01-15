Van'da Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Van\'da Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
15.01.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, ekipler temizleme çalışmaları başlattı.

Van ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Dünden bu yana aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 180 mahalle ve 183 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ekipleri, söz konusu bölgelerde küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması başlattı.

Erciş ilçesinde ise Miraç Kandili dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Kara Yusuf Paşa Camisi avlusunda çalışma yürütüldü.

Ekipler, cami avlusunda biriken karları iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.

Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:55:43. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.