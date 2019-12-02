Son Dakika Haberleri: Van ekibi Elazığ'dan 1 puanla döndü
Son Dakika Spor Van ekibi Elazığ'dan 1 puanla döndü - Son Dakika Spor

Van ekibi Elazığ'dan 1 puanla döndü

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Elazığ Polisgücü Voleybol Takımına uzatmalı setlerde 3-2 yenilerek haftayı 1 puanla kapattı.

Van ekibi Elazığ'dan 1 puanla döndü, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Elazığ Polisgücü Voleybol Takımına uzatmalı setlerde 3-2 yenilerek haftayı 1 puanla kapattı.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar 8. Grup'ta mücadele Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, ligin 7. haftasında deplasmanda Elazığ Polisgücü Kadın Voleybol Takımı ile karşılaştı. Elazığ'da 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksinde oynanan mücadelenin ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk seti 23-25 kazanarak 0-1 öne geçen Van ekibi, 2. sette ise Elazığ Polisgücü Voleybol Takımına yenilerek durumu 1-1 yaptı. 3. sette yine rakibine 21-25 üstünlük sağlayan Van ekibi, bir kez daha öne geçerek skoru 2-1 yaptı.


4. sette ise rakibine 25-14'lük skorla mağlup olan Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, maçın uzatmalara taşınmasına engel olamadı. Uzatma setinde inanılmaz bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 15-12 Elazığ Polisgücü Voleybol Takımının galibiyetiyle sonuçlanırken, Van ekibi rakibine 2 puanı verip, Elazığdan 1 puanla dönmekle yetindi.


Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor kulübü Kadın Voleybol Takımı, 7 Aralık Cumartesi günü Fevzi Çakmak İlkokulu spor salonunda 73 Şırnak Belediyesi Voleybol Takımı ile karşılaşacak. - VAN

voleybol, Elazığ, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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