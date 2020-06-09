Van Gölü sahilinde temizlik çalışması - Son Dakika

Adilcevaz Belediyesi ekipleri, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un öncülüğünde temizlik çalışmasına katılan ekipler, sahil şeridindeki kaldırım ve parklardaki kuru otları ve çöpleri temizledi.

Temizlik çalışmasına katılarak çöp toplayan Gürsoy, Adilcevaz'ın bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla ilçenin her yerinde temizlik çalışması yaptıklarını belirten Gürsoy, "İlçemiz doğal ve turistik güzellikler bakımından bölgenin en güzel yerlerinin başında geliyor. Yaz sıcaklarının başlamasıyla halkımızın yanı sıra çevre il ve ilçelerden birçok kişi ilçemize geliyor. İlçemizin ve sahillerimizin temizliğini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde genel temizlik çalışması yaptık. Bugün de ekiplerimizle sahil temizliğine başladık. Halkımızdan çevreyi kirletmemelerini istiyoruz." diye konuştu.