Van Hooijdonk'tan Türkçe 'Evde Kal Türkiye' mesajı - ROTTERDAM

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, Türkiye'de ve Hollanda'da alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden dolayı Türkçe 'Evde Kal' mesajı verdi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) sosyal medya hesabından, van Hooijdonk ve Hollanda'da yaşayan Türk asıllı spor yıldızlarının "Evde Kal" mesajını paylaştı.

Van Hooijdonk, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivise) düdük çalan FİFA kokartlı Türk asıllı genç hakem Serdar Gözübüyük, ve milli sporcu Elke Lale Van Achterberg, YEE için özel çektikleri videoda Türkçe ve Hollandaca karışık, "Koronavirüse karşı birlikte mücadele vermemiz lazım. Hollanda evde kal. Koronavirüsüne karşı hep beraber mücadele. Evde Kal Türkiye." diye konuştu.