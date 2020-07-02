Van Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Van Valiliği, son günlerde Vali ve vali yardımcılarının isimlerini kullanarak aradıkları kişilerden yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Vali Mehmet Emin Bilmez ve vali yardımcılarının isimleri kullanılarak bağış, yardım, engelliler yararına akülü araba için maddi katkı, şehit ailelerine destek gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek vatandaşlardan para talep edildiği belirtildi.

Valiliğin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, böyle bir durumla karşılaşanların konuyu güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.