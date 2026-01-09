Vance: Good 'sol ideolojinin kurbanı' - Son Dakika
Vance: Good 'sol ideolojinin kurbanı'

09.01.2026 00:18
ABD Başkan Yardımcısı Vance, ICE tarafından vurulan kadının 'sol ideolojinin kurbanı' olduğunu savundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minneapolis kentinde Renee Nicole Macklin Good (37) adlı Amerikalı kadını vurarak öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisine destek vererek, Good'un "sol ideolojinin kurbanı" olduğu iddiasında bulundu.

Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Amerikan kamuoyunun 2 gündür ana gündem maddesi olan ICE polisinin öldürdüğü Amerikalı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vance, ICE polisleri ile diğer güvenlik güçlerine açık şekilde destek verdiklerini ve kolluk kuvvetlerinin temelde ülke güvenliğini sağlamak ve düzensiz göçmenlerle ilgili politikaları uygulamak üzere görevlerini yaptıklarını belirtti.

37 yaşındaki 3 çocuk annesi Good'un "sol örgütlerle ilişkili" olduğunu ileri süren Vance, "Bir yanımla bu kadın için çok üzülüyorum. Sadece hayatını kaybettiği için değil, aynı zamanda sol ideolojinin kurbanı olduğunu düşündüğüm için de üzülüyorum." ifadesini kullandı.

JD Vance, "Hangi genç anne ortaya çıkıp meşru yasaları uygulayan ICE memurlarının önüne arabasını sürmeye karar verir? Bu noktaya gelmek için biraz beyninizin yıkanmış olması ve biraz radikalleşmiş olmanız gerekir." yorumunu yaptı.

Israrlı sorular karşısında ICE polisinin, sadece kendini savunduğunu ve olayda bir suçunun olmadığını savunan ABD Başkan Yardımcısı, Amerikan medyasının ise öldürülen kadın üzerinden "duygu sömürüsü" yaptığını öne sürdü.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Şiddet, Medya, Son Dakika

