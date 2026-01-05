Vance\'in Evine Saldırı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Cincinnati'deki evine saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki evine saldırı düzenlendi. Yetkililer, olayda evin camlarının kırıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Gizli Servisi'ne bağlı ekiplerin, saldırının ardından Vance'in East Walnut Hills semtindeki evine sevk edildiği belirtildi. Olay sırasında Vance ailesinin evde olmadığı ve şüphelinin konuta girdiğine dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.