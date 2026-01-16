Vance, Münih Güvenlik Konferansı'na Katılmayacak - Son Dakika
Vance, Münih Güvenlik Konferansı'na Katılmayacak

16.01.2026 22:18
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa'ya yönelik eleştirileri sonrası Münih Konferansı'na katılmayacak.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) Avrupa'yı hedef aldığı ifadeleri nedeniyle tepki çekmesinin ardından şubat ayında düzenlenecek konferansa katılmayacağı ileri sürüldü.

Fox News kanalının konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynaktan aktardığı haberinde Vance'in, şubatta yapılacak 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayacağı iddia edildi.

Haberde, Almanya'nın Münih kentinde geçen yıl 61'incisi düzenlenen konferansta Avrupa'ya yönelik eleştirileriyle tepki çeken Vance'in, şubattaki konferansa katılmamasının nedenine dair ayrıntı verilmedi.

Vance'in tepki çeken ifadeleri

Konferansın ilk gününde konuşan Vance, "Avrupa'ya karşı en çok endişelendiğim tehdit, Rusya, Çin veya başka bir dış aktör değil endişelendiğim şey, içeriden gelen tehdit." diyerek Avrupa'da ifade özgürlüğünün geriye gittiğini savunmuştu.

Kıtadaki düzensiz göçün durdurulması çağrısı yapan Vance, "Bu büyük soruları sandıkta karara bağlamak demokrasinin işidir. İnsanları reddetmenin, endişelerini görmezden gelmenin, daha da kötüsü, medyayı ve seçimleri kapatmanın veya insanları siyasi süreçten dışlamanın hiçbir şeyi korumadığına inanıyorum." demişti.

Vance'ın Avrupa eleştirilerine başta Almanya'dan olmak üzere Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.

Kaynak: AA

