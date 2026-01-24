Vanspor, Iğdır FK'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
Spor

Vanspor, Iğdır FK'yi 3-0 Yendi

24.01.2026 18:20
Trendyol 1. Lig'de İmaj Altyapı Vanspor, Alagöz Iğdır FK'yi 3-0'la geçerek galip geldi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Murathan Çomoğlu

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Traore, Hostikka (Dk. 73 Mamah), Mehmet Özcan (Dk. 82 Erdi Dikmen), Jefferson (Dk. 73 Bekir Can Kara), Oğulcan Çağlayan (Dk. 42 Hisan Bilal), Cedric (Dk. 82 Erdem Seçgin)

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami, Alperen Selvi, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk 65 Ali Kaan Güneren), Doğan Erdoğan, Fofana (Dk. 76 Ahmet Engin), Bacuna (Dk. 65 Suarez), Güray Vural (Dk. 65 Özder Özcan), Mendes (Dk. 82 Serkan Asan)

Goller: Dk. 45 Hasan Bilal, Dk.60 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, DK. 66 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Hastikka (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 51 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında İmaj Altyapı Vanspor konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

