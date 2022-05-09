Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı - Son Dakika
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Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı

09.05.2022 11:42
Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı

Kayseri Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "1. Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi" başladı.

Kayseri Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "1. Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi" başladı.

Faruk Nafiz Çamlıbel Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Okul Müdürü Ali Durmuş, lisesinin Turgut Özal ile Abdullah Gül gibi iki cumhurbaşkanı ve çok sayıda devlet adamı, sanatçı yetiştirdiğini söyledi.

Kayseri Lisesi öğrencilerinin Kurtuluş Savaşı'nda üzerlerine düşeni yapmak için düşünmeden cepheye gittiğini ifade eden Durmuş, "Bu kongreyi hazırlamada ilham kaynağımız, okullarımızın tarihi geçmişi ve bu okullarda okuyan kahraman dedelerimizin yaptıklarıdır. Katılımcı liselerimiz bizim gibi kadim geçmişe sahip, kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllarda bu topraklara damgasını vuran okullarımızdır." diye konuştu.

İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz da kurtuluş meşalesinin yakıldığı İzmir'den Kayseri'ye gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şekilleri değişse bile savaşların her zaman olduğunu aktaran Yılmaz, "Bilimsel savaş, teknolojik savaş, zihinsel savaş her zaman var. Bu kongreler değişen savaş şekillerine göre gençlerimizin nasıl bir pozisyon alacağı, nasıl hazırlıklı olunacağının konuşulduğu kongreler. Sivas, Erzurum kongresi ne kadar önemliyse benim fikrimce gençlerin hazırladığı bu kongreler de o kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman da farklı kentlerden Kayseri'ye gelen liselileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kayseri Lisesi mezunu olan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise gençlere zamanın kıymetini bilmeleri ve kendilerini yetiştirmeleri önerisinde bulundu.

Kongre, Kayseri Lisesi, Galatasaray Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Sivas Lisesi ve Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencilerinin sunumlarıyla devam etti.

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Kayseri, İzmir, Savaş, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nin ilki Kayseri'de başladı - Son Dakika


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